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Российское село закрыли на карантин из-за коронавируса

News.ru
21 минуту назад

В Ненецком автономном округе (НАО) из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли целое село. Как сообщили в пресс-службе администрации округа, в селе Оксино, в котором проживают 350 человек, вирус выявлен у 12 человек, при этом у четверых — за последние сутки. На помощь местным жителям вылетало четыре санитарных рейса.

Российское село закрыли на карантин из-за коронавируса
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории села Оксино зафиксирована вспышка распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в населённый пункт было выполнено четыре санитарных рейса, по итогам вылетов пять пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19 были госпитализированы в Ненецкую окружную больницу, — сообщила руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО Елена Левина.

В настоящее время в село направлено необходимое количество лекарств. Самим жителям запрещается покидать место жительство, за исключением случаев передвижения в целях обеспечения непрерывности деятельности организаций.

Как рассказали в администрации, въезд и выезд лиц за пределы села разрешается только при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования, сертификата вакцинированного или переболевшего.

По данным департамента здравоохранения, местному медработнику было поручено обеспечить лабораторное обследование всех сельчан с признаками острой респираторной инфекции, а также выдавать местным жителям медицинские маски.

Ранее власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от COVID-19 житeлей трёх городов и ряда поселений Кондинского района. Как говoрится в опубликованном постановлении главы региона Натальи Комаровой, гражданам, проживaющим в Нефтеюганске, Нягани, Урае и Кoндинском муниципальном районе запрещается покидать мeсто жительства, за исключением обращения за мeдицинской или иной помощью в случaе прямой угрозы жизни и здорoвью.

Общество,Елена Левина,Наталья Комарова,
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