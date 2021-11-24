Россиянам рассказали, как сделать ПЦР-тест бесплатно

Существует три случая, при которых тест на коронавирус можно сдать бесплатно. Об этом сообщил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Перечень таких случаев в рамках программы госгарантий теперь закреплен постановлением правительства», — пишет Токарев в своем telegram-канале «ПРОФИЛАКТИКА. ЗДОРОВЬЕ. ВАКЦИНАЦИЯ». Тест можно сделать бесплатно, если:

имеются признаки острого простудного заболевания и при этом есть симптомы COVID-19;

нужно понять, выздоровел ли пациент окончательно;

необходимо подтвердить диагноз, когда экспресс-тест оказался положительным.

Также постановлением правительства за регионами закреплено право самостоятельно устанавливать дополнительные случаи, в которых возможно бесплатное тестирование, отмечает Токарев. По его словам, такими случаями могут быть контакт с больными коронавирусом или нахождение в эпидемиологических очагах.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что один отрицательный ПЦР-тест не означает выздоровления. По его словам, лучше сдать кровь на уровень антител класса IgG и IgM.