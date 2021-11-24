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Россиянам рассказали, как сделать ПЦР-тест бесплатно

Ura.Ruиещё 1
36 минут назад

Существует три случая, при которых тест на коронавирус можно сдать бесплатно. Об этом сообщил научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Россиянам рассказали, как сделать ПЦР-тест бесплатно
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Перечень таких случаев в рамках программы госгарантий теперь закреплен постановлением правительства», — пишет Токарев в своем telegram-канале «ПРОФИЛАКТИКА. ЗДОРОВЬЕ. ВАКЦИНАЦИЯ». Тест можно сделать бесплатно, если:

  • имеются признаки острого простудного заболевания и при этом есть симптомы COVID-19;
  • нужно понять, выздоровел ли пациент окончательно;
  • необходимо подтвердить диагноз, когда экспресс-тест оказался положительным.

Также постановлением правительства за регионами закреплено право самостоятельно устанавливать дополнительные случаи, в которых возможно бесплатное тестирование, отмечает Токарев. По его словам, такими случаями могут быть контакт с больными коронавирусом или нахождение в эпидемиологических очагах.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов заявил, что один отрицательный ПЦР-тест не означает выздоровления. По его словам, лучше сдать кровь на уровень антител класса IgG и IgM.

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