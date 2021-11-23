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Попова считает, что снимать ограничения из-за ковида в России рано

ТАСС
44 минуты назад

Снимать ограничения из-за ситуации с коронавирусом в настоящее время в России "категорически рано", сказала во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова: снимать ограничения из-за ковида в России рано
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Эффективность их [ограничительных мероприятий] трудно переоценить. <...> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,3 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 400 835 случаев заражения, выздоровели 8 089 694 человека, умерли 266 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,
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