Попова: снимать ограничения из-за ковида в России рано

Снимать ограничения из-за ситуации с коронавирусом в настоящее время в России "категорически рано", сказала во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эффективность их [ограничительных мероприятий] трудно переоценить. <...> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,3 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 400 835 случаев заражения, выздоровели 8 089 694 человека, умерли 266 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.