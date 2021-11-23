Попова: снимать ограничения из-за ковида в России рано

"Эффективность их [ограничительных мероприятий] трудно переоценить. <...> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.