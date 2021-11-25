В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 74.37EUR 83.64
Войти в почту

Россияне назвали самые желанные подарки от работодателя на Новый год

ТАССиещё 3
2 часа назад

Сотрудники российских компаний назвали деньги самым желанным подарком от работодателя на Новый год. Об этом сообщается в результатах онлайн-опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного среди 2 103 респондентов со всех регионов страны в период с 18 по 23 ноября.

Названы самые желанные подарки от работодателя на Новый год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным исследования, самыми желанными подарками от работодателей на Новый год респонденты назвали деньги (34%), а также подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%), самыми бесполезными - сувениры (35%) и сладости (26%). Среди наиболее популярных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, - сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%).

В 7% компаний для сотрудников каждый год разрабатывают и производят что-то оригинальное. Средний бюджет на корпоративный подарок к Новому году респонденты оценили в 1 500 рублей.

Большинству (71%) россиян работодатели ежегодно дарят новогодние подарки. При этом в 41% компаний также принято дарить подарки и детям сотрудников - чаще всего это конфеты или билеты на новогодние мероприятия.

В "Тайного Санту" в России принято играть в 12% компаний, причем чаще анонимно подарками обмениваются в небольших организациях, где на это нет специально отведенных средств. Коллеги преимущественно дарят друг другу ароматические свечи, елочные игрушки, домашнюю утварь, сувениры, канцелярию. По данным исследования, стоимость такого подарка обычно не превышает 500 рублей.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители