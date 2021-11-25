Названы самые желанные подарки от работодателя на Новый год

Сотрудники российских компаний назвали деньги самым желанным подарком от работодателя на Новый год. Об этом сообщается в результатах онлайн-опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного среди 2 103 респондентов со всех регионов страны в период с 18 по 23 ноября.

По данным исследования, самыми желанными подарками от работодателей на Новый год респонденты назвали деньги (34%), а также подарочные сертификаты в магазины или салоны красоты (31%), самыми бесполезными - сувениры (35%) и сладости (26%). Среди наиболее популярных корпоративных подарков, которые сотрудникам компаний доводится получать, - сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%), подарочные сертификаты (19%), деньги (13%).

В 7% компаний для сотрудников каждый год разрабатывают и производят что-то оригинальное. Средний бюджет на корпоративный подарок к Новому году респонденты оценили в 1 500 рублей.

Большинству (71%) россиян работодатели ежегодно дарят новогодние подарки. При этом в 41% компаний также принято дарить подарки и детям сотрудников - чаще всего это конфеты или билеты на новогодние мероприятия.