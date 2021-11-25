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Глава Рособрнадзора ответил раскритиковавшему ЕГЭ Баскрыкину

Газета.Ruиещё 5
39 минут назад

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.

Глава Рособрнадзора ответил раскритиковавшему ЕГЭ Баскрыкину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — сказал он.

При этом Музаев отметил, что ведомство всегда открыто для любых предложений.

«Если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы [обсуждать]», — добавил он.

Ранее глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой и предложил вернуть советскую систему образования.

Рособрнадзор до этого сообщал, что считает отмену ЕГЭ необоснованной. Отказ от аттестации в таком формате, по мнению ведомства, ухудшит качество образования.

ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников российских школ с 2009 года, он также является вступительным экзаменом при поступлении вузы.

Общество,Анзор Музаев,Александр Бастрыкин,Рособрнадзор,СКР,
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