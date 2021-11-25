Глава Рособрнадзора ответил раскритиковавшему ЕГЭ Баскрыкину

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев прокомментировал предложение главы СК Александра Бастрыкина отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом сообщает ТАСС.
«В этом заявлении мы конкретных предложений не увидели. Если поступят по пунктам, в чем это заключается, мы готовы рассматривать», — сказал он.
При этом Музаев отметил, что ведомство всегда открыто для любых предложений.
«Если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы [обсуждать]», — добавил он.
Ранее глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой и предложил вернуть советскую систему образования.
Рособрнадзор до этого сообщал, что считает отмену ЕГЭ необоснованной. Отказ от аттестации в таком формате, по мнению ведомства, ухудшит качество образования.
ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников российских школ с 2009 года, он также является вступительным экзаменом при поступлении вузы.