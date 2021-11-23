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Раскрыты изменения в ЕГЭ 2022 года

Lenta.ru
16 минут назад

Некоторые задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года сократят, а на определенные предметы отведут меньше времени. Соответствующая информация раскрыта в документе, который появился на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Раскрыты изменения в ЕГЭ 2022 года
Фото: ТАССТАСС

Согласно документу, изменения коснулись всех школьных предметов: русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, биологии, истории и других.

Так, сократилось время на выполнение заданий по некоторым предметам — на сдачу истории и обществознания вместо 235 минут отвели 180. В некоторых дисциплинах число заданий сократилось, а в других наоборот увеличилось. Также, согласно правкам, по некоторым предметам изменено максимальное количество баллов: например, теперь за выполненные работы по химии максимально можно будет получить 56 баллов, тогда как в 2021-м году — 58.

При этом в документе, опубликованном на сайте, не значатся изменения по русскому языку, связанные с обновлением правил орфографии и пунктуации.

Ранее Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ЕГЭ нужно отменить, так как «это просто пытка какая-то для молодежи». Также Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования — она была лучшей в мире, заявил он.

Общество,Александр Бастрыкин,СКР,
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