Раскрыты изменения в ЕГЭ 2022 года

Некоторые задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года сократят, а на определенные предметы отведут меньше времени. Соответствующая информация раскрыта в документе, который появился на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

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Согласно документу, изменения коснулись всех школьных предметов: русского языка, математики, физики, химии, иностранных языков, биологии, истории и других.

Так, сократилось время на выполнение заданий по некоторым предметам — на сдачу истории и обществознания вместо 235 минут отвели 180. В некоторых дисциплинах число заданий сократилось, а в других наоборот увеличилось. Также, согласно правкам, по некоторым предметам изменено максимальное количество баллов: например, теперь за выполненные работы по химии максимально можно будет получить 56 баллов, тогда как в 2021-м году — 58.

При этом в документе, опубликованном на сайте, не значатся изменения по русскому языку, связанные с обновлением правил орфографии и пунктуации.