В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Волонтеры в Крыму начали прививать иностранных студентов

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Крымские волонтеры-медики начали помогать в вакцинации иностранных студентов. За один день от ковида было привито более 100 человек.

Волонтеры в Крыму начали прививать иностранных студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помимо заполнения документации, мы непосредственно помогали медикам: измеряли температуру, сатурацию и артериальное давление. Также было очень важно, чтобы соблюдалась социальная дистанция и чтобы студенты знали о дальнейших действиях после вакцинации. Это тоже мы взяли на себя», — цитирует медика-волонтера Ксению Данилевич «ФедералПресс».

Пункт вакцинации организован на базе Медакадемии имени С. И. Георгиевского. Волонтеры помогают иностранцам вакцинироваться от коронавируса. Все они поставили «Спутник Лайт».

Волонтер Анастасия Гайдаш рассказала, что все люди имеют одинаковые права, вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Поэтому, по его мнению, важно помочь студентам информацией о пунктах, как подготовиться к прививке и так далее. Всего с вакцинацией помогают 11 волонтеров.

«Это для нас ясно как день, что на прием в поликлинику нужно идти со страховым полисом, паспортом и другими важными документами, а для граждан другой страны это не так очевидно», – говорит волонтер-медик.

Общество,ФедералПресс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители