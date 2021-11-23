Волонтеры в Крыму начали прививать иностранных студентов

Крымские волонтеры-медики начали помогать в вакцинации иностранных студентов. За один день от ковида было привито более 100 человек.

«Помимо заполнения документации, мы непосредственно помогали медикам: измеряли температуру, сатурацию и артериальное давление. Также было очень важно, чтобы соблюдалась социальная дистанция и чтобы студенты знали о дальнейших действиях после вакцинации. Это тоже мы взяли на себя», — цитирует медика-волонтера Ксению Данилевич «ФедералПресс» .

Пункт вакцинации организован на базе Медакадемии имени С. И. Георгиевского. Волонтеры помогают иностранцам вакцинироваться от коронавируса. Все они поставили «Спутник Лайт».

Волонтер Анастасия Гайдаш рассказала, что все люди имеют одинаковые права, вне зависимости от того, в какой стране они находятся. Поэтому, по его мнению, важно помочь студентам информацией о пунктах, как подготовиться к прививке и так далее. Всего с вакцинацией помогают 11 волонтеров.