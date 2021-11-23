«В каждом государстве может действовать отдельный «подрядчик», получающий из-за рубежа деньги в обмен на борьбу против вакцинации», – сказал газете ВЗГЛЯД политик Николай Стариков, комментируя гипотезу о том, что мировые элиты втайне поддерживают всемирное движение антиваксеров, стремясь добиться сокращения населения Земли.

«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия».

Видео дня

Подозрение вызывает то, насколько синхронно разворачиваются антипрививочные протесты в самых разных странах мира, включая Россию.

«При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – отметил Стариков.

Как напомнил эксперт, в Западной Европе и на Украине массовые протесты против прививок объясняют вмешательством Москвы.

«Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться, – рассказал собеседник. – В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил эксперт.

На самом же деле координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи силы.

«Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – заключил Стариков.

Так эксперт прокомментировал версию, которая набирает популярность в американской блогосфере. Согласно ей, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне финансирует всемирное движение антиваксеров. Напомним, что теория «золотого миллиарда» подразумевает, что наша планета уже сильно перенаселена, и требуется освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.

Сторонники новой версии предполагают, что деятели «мирового правительства» вроде членов Бильдербергского клуба, втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых вакцин от COVID-19. По их мнению, пандемия помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию народов, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории считают, что «мировое правительство» стремится сократить численность жителей Земли до одного-двух миллиардов или даже 500 млн человек.

Между тем сам Гейтс на прошлой неделе допустил, что пандемия может пойти на спад уже к лету. По его мнению, это произойдет, если не появятся новые штаммы ковида.

Противники QR-кодов на время парализовали работу Роспотребнадзора в Волгограде – ворвались в кабинет главного санврача области. В тот же день в Екатеринбурге антиваксеры устроили настоящий митинг в здании облсуда, где слушалось дело о законности QR-кодов. Почему российские противники прививок перешли от перебранок в соцсетях к действиям – и кто их направляет?

В пятницу уральские противники QR-кодов устроили осаду здания Свердловского областного суда. Так региональная пресса охарактеризовала происходящее. В этот день суд рассматривал иск, который против губернатора области Евгения Куйвашева подал юрист (и экс-кандидат в губернаторы региона на выборах 2017 года) Иван Волков. Истец потребовал признать незаконным решение регионального правительства о введении QR-кодов для вакцинированных от ковида. В прошлом году Волков уже безуспешно подавал иск после введения в области масочного режима.

На сей раз, когда слушание уже приближалось к кульминации, группа активистов-антиваксеров, не попавших в зал суда (он рассчитан всего на полсотни человек и был переполнен), «прошла шествием» к кабинету председателя суда, сообщил местный портал E1. Приставы заблокировали дверь председателя и выключили свет в коридоре. По счастью, обошлось без дальнейших эксцессов. Тем временем суд объявил о том, что иск отклонен – в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах по-прежнему будут требоваться QR-коды.

Пока екатеринбургские активисты-антиваксеры митинговали в кулуарах здания суда, их волгоградские единомышленники ворвалась в кабинет главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой. «Мы хотим, чтобы вы сейчас своих сотрудников позвали!» – заявила одна из гостей, которая одновременно вела видеозапись происходящего. Как позже выяснил волгоградский портал V1, это была известная в городе активистка Оксана Барабанова. В здание ведомства Барабанова и ее коллеги прошли, спокойно миновав пост охраны, добавил источник РИА «Новости».

«Мы будем проверять паспорта и QR-коды на основании Конституции, – объявила одна из активисток, обращаясь к главному санврачу. – Давайте, показывайте свой штрих-код, ваш паспорт и приказ о вашем назначении».

Зубарева позвонила кому-то по городскому телефону, затем скрылась за второй дверью своего кабинета и больше не выходила. Далее антипрививочники прошли по кабинетам Роспотребнадзора, проверяя, кто из сотрудников сидит в маске, а кто нет.

Чиновники вызвали вневедомственную охрану и наряд полиции, но посетительницы уже прошли КПП (они спокойно пролезли под турникетами) и покинули здание. Позже стало известно, что охранник нажал «тревожную кнопку», но прибывшие росгвардейцы уже не застали нарушителей.

Неполитическая сила

«То, что некоторые люди ведут себя агрессивно, с хулиганскими действиями – это, конечно, недопустимо. Но тем не менее говорит о том, что это другого качества протест, – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Марат Баширов. – Это не те люди, которые по призыву Алексея Навального выходили на улицы. Это те люди, которые считаются консервативными избирателями, в большинстве. Вот это, на самом деле, тревожно».

«Это требует отдельного пристального изучения такого явления – все ли мы делаем верно, с одной стороны, в части обеспечения защиты и безопасности граждан в борьбе с пандемией, но мы не должны нарушать и другие их права», – отметил Баширов.

Скорее всего, мы столкнулись с низовой инициативой, той группой населения, которая пытается в правовом пространстве выяснить, насколько законно введение этих QR-кодов. Но беспокоит возможный выход неравнодушных граждан за пределы правового поля, добавил эксперт.

«Я не уверен, что за этими выступлениями стоит какая-то централизованная организация, – в свою очередь отметил политолог Леонид Радзиховский. – Насколько мне известно, ни одна партия не выступает против QR-кодов. Наибольшее количество их противников, как известно, есть среди сторонников компартии. Но похоже, что тут просто люди списываются в соцсетях».

Кто эти люди?

Как было уже сказано выше, иск против губернатора Куйвашева подал юрист Иван Волков. Одновременно он выступил в роли инициатора акции в суде и вокруг него в свою поддержку. На своей странице в «ВКонтакте» Волков опубликовал призыв к «друзьям, товарищам, единомышленникам». По всей видимости, в качестве группы поддержки выступили активисты группы «РодНадзор» («Родительский надзор») – «независимого общественного объединения неравнодушных родителей». Во всяком случае, в чате этой группы в Telegram содержатся призывы прийти в суд.

Судя по сообщению «Комсомольской правды – Екатеринбург», десять дней назад активисты того же «РодНадзора» митинговали у здания городской администрации Екатеринбурга, требуя отменить решение о дистанционном обучении школьников. На последней из таких акций (отметим, согласованной) митинговали около трехсот человек.

Сам Волков прямого отношения к «РодНадзору» не имеет, хотя и группа поддерживает инициативы юриста. На своем личном сайте инициатор иска представляет себя так: юрист, политик, общественный деятель, управляющий партнер юридической фирмы «Юрлига», член координационного совета при ГУ МВД по Свердловской области, член общественно-консультативного совета при управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области. Но в действующих списках координационного совета при ГУ МВД и Общественного совета УФАС он не значится.

На губернаторских выборах 2017 года Волков был выдвинут от националистической партии «Русский общенародный союз» (РОС), но областной избирком отказал ему в регистрации, так как тот не предоставил ни одной подписи в свою поддержку от депутатов и избранных глав муниципальных образований. Тогда же Волков написал в Следственный комитет жалобу на врио губернатора Куйвашева. По версии Волкова, глава области лично мешал ему пройти муниципальный фильтр. Жалоба была отклонена. В 2019-м он также без успеха баллотировался от РОС в заксобрание области, а в прошлом году – в екатеринбургскую гордуму.

В «ВКонтакте» Волков подписан на ресурс бывшего мэра Екатеринбурга, а ныне оппозиционного активиста Евгения Ройзмана. Но заметим, что сам Ройзман, который в своем Telegram-канале мониторит разнообразную оппозиционную активность, не осветил акцию Волкова и «РодНадзора» в своем городе. Зато он обратил внимание на инцидент в Волгограде.

Отметим, что местная пресса довольно скоро выяснила, кто организовал вторжение в кабинет главного санврача региона. Как сообщил портал V1, это была известная в городе активистка Оксана Барабанова, она же и снимала происходящее на камеру мобильного телефона – ролик появился на YouTube-канале «Все в наших руках», также принадлежащем женщине по имени Оксана. Более того, оказалось, что Барабанова не в первый раз наносит подобные визиты в офис главного санврача области – действительно, в том же канале «Все в наших руках» фигурирует запись, датированная октябрем.

Владелец канала подписан на канал «Движения граждан СССР» – как отмечает портал Znak, вопреки названию, сообщество «живых граждан СССР» похоже на группу неоязыческой и оккультной направленности. В 2019 году объединение «граждан Советского Союза» под названием «Союз славянских сил Руси» было признано решением суда экстремистской организацией.

Сама же Барабанова в аннотации к YouTube-каналу цитирует «наш ответ плану Даллеса», что может свидетельствовать о ее интересе к теориям заговора.

Надо искать общий язык

«Я думаю, что все эти люди – не часть организованной силы, а просто антиваксеры, которые прекрасно друг друга находят. Я некоторых знаю. Народ фанатичный, очень упертый, никакие доводы на них категорически не действуют, точнее, на каждый довод у них есть сто контрдоводов. Они добиваются отмены QR-кодов», – отметил Радзиховский.

При этом, подчеркнул политолог, в России, в отличие от стран Европы, где выступления антипрививочников жестко подавляются, «власть очень деликатно обходится с такими людьми».

Логику «антикуарщиков» можно понять, полагает собеседник. «Они должны были вакцинироваться, что для них абсолютно физиологически неприемлемо, или оказаться полными «париями» вроде касты «неприкасаемых» в старой Индии», – отметил эксперт.

«Они игнорируют научные, медицинские показатели, твердят про какой-то «фашизм, сегрегацию», хотя ни о какой сегрегации, тем более ни о каком фашизме и речи не идет. Речь идет о спасении страны. Зачем нарушать закон, зачем врываться в административные здания?» – недоумевает депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

Учитывая эти настроения, «очень многие люди взяли на вооружение эти лозунги, используют их в абсолютно популистских целях», полагает Попов. В частности, не так давно Геннадий Зюганов сравнил QR-коды с номерами заключенных в концлагерях и со звездами Давида, которые нацисты принуждали носить узников гетто.

Антивакцинные настроения – это большая мировая проблема, отметил Попов. «Подобные ожесточенные споры звучат и во многих других странах, не только в нашей. Но я бы поостерегся использовать аналогии с гитлеровской Германией. Похоже, здесь срабатывает правило Годвина», – посетовал депутат, имея в виду принцип, согласно которому чем ожесточеннее становится диспут, тем выше вероятность, что оппоненты начнут сравнивать друг друга с Гитлером.

«Надо нормально общаться, надо все людям объяснить. Любая эпидемия в любой стране всегда влечет за собой ограничение прав. Недовольство людей понятно. В этом смысле задача как исполнительной, так и законодательной власти – минимизировать эти сложности. Вот почему над законопроектом [о введении QR-кодов] сейчас началась масштабная работа», – пояснил Попов газете ВЗГЛЯД.

Добавим, что в пятницу вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев извинился за ранее допущенное им сравнение выступающих против прививок от COVID граждан с «баранами», которых нужно «ловить и колоть».

«Моя точка зрения на вакцинацию мотивирована именно желанием спасти жизни людей, покончить с эпидемией. Излишне эмоциональная форма, в которой она была изложена, могла многим показаться неприемлемой, и не отражает моего собственного отношения к нашему народу. Приношу извинения за эти свои слова», – заключил он.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, такие врачи «губят, то есть убивают людей», неправомерно пользуясь своим положением.

Ранее сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он указал, что медик, который выступает против прививок, не получил должного образования, медицинских познаний и практики, поэтому таких врачей не следует допускать к работе, которая связана с вирусологией и вакцинацией.

После этого врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сочла инициативу законотворца абсурдной. В частности, она отметила невозможность доказать антипрививочные настроения врача. К тому же, добавила она, врач не может заставить привиться отказывающегося человека.

Медицинские работники, выступающие против вакцинации от коронавирусной инфекции и распространяющие некорректную информацию, ставят под угрозу жизни граждан. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, поясняя выступление Михаила Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан. При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", - пояснил Кузнецов.

Ранее Мурашко заявил, что в РФ есть методы борьбы с антивакцинными движениями, в том числе среди медработников, в частности существуют специальные статьи в уголовном законодательстве. Однако в некоторых СМИ распространилась информация о том, что глава Минздрава якобы предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности.