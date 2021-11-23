Пока вы спали: бегство россиян из квартир и "нашествие" мигрантов в РФ

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Фото: ТАСС ТАСС

«Туры в один конец»: мигранты с Ближнего Востока осели в России

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Замглавы Совета безопасности РФ Александр Гребенкин рассказал, что основную часть нелегальных мигрантов в РФ составляют уроженцы центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, но в последнее время увеличился и поток выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Как пишет «Свободная пресса», они рассчитывают попасть через Россию в ЕС.

«СП» отмечает, что миграционные «туры в один конец» через Россию стали прибыльным бизнесом: их организаторы-контрабандисты берут за доставку одного человека в Германию 12 - 15 тысяч евро. Многим из них не удается добраться в ЕС и они «оседают» в России: оказавшись здесь, они «видят совсем другое отношение и возможность хоть как-то жить».

Коронавирус выгнал россиян из квартир

«Независимая газета» рассказала о выросшем в РФ спросе на индивидуальное строительство: частные дома оказались спасением во время вводящихся из-за пандемии локдаунов; кроме того, иногда они обходятся гораздо дешевле городских квартир. По итогам девяти месяцев 2021 года общая площадь новых индивидуальных построек составила 35 миллионов квадратных метров, это на 40 процентов больше, чем год назад.

На долю ИЖС приходится почти 56 процентов от общего объема вводимого в стране жилья. Активнее всего такое жилье появляется в Московской (рост в 2,2 раза) и Ленинградской (2,1 раза) областях, Санкт-Петербурге (2,1), Калмыкии (2,1), Карачаево-Черкессии (2,3 раза), в Северной Осетии – Алании (2,8 раза), Чувашии (2,4), на Алтае (в два раза), Иркутской области (2,1 раза).

Мошенники атакуют россиян на досках объявлений

В 2021 году мошенничество с использованием торговых онлайн-площадок («Авито», «Юлы» и других) взлетело на второе место среди схем, которые используют злоумышленники для кражи денег с карт россиян. Как рассказали «Известия» со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта (ОНФ), обман на онлайн-досках объявлений опередил столь популярную схему, как «звонок из органов», и уступил только лидеру среди всех мошенничеств - «звонку из банка».

Основная задача преступника - псевдопродавца или псевдопокупателя на досках объявлений - заманить жертву в сторонний мессенджер, откуда его убеждают перейти на фишинговую страницу для якобы оплаты доставки. Если на этой странице человек введет данные своей карты, то потеряет деньги.

Турбизнес попросил послаблений по QR-кодам

Союз агентств делового туризма (САД) попросил российское правительство отказаться от идеи продажи билетов по QR-кодам (с данными о перенесенном ковиде или вакцинации). Как пишут «Известия», в САД предложили не допускать к перевозке граждан без кодов, но билеты продавать свободно.

Представители турбизнеса считают, что продажа по кодам может помешать туристам планировать свои поездки и график вакцинации: у некоторых россиян коды скоро перестанут действовать, они запишутся на ревакцинацию и на получение новых сертификатов уйдет некоторое время. Требование о QR-коде не позволит туристам забронировать поездку заранее по более низкой цене, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Молдавия открестилась от идеи забрать мигрантов с границы

Пресс-секретарь МИД Молдавии Даниел Водэ назвал ложью информацию о том, что Кишинев может принять застрявших на белорусско-польской мигрантов. Как отмечает «Независимая газета», информация о возможной отправке беженцев в Молдавию появилась в соцсетях.