«Однозначно, дорогие братья и сестры, на этот вопрос ответить можно так, что QR-код, конечно же, это не та библейская печать Антихриста, о которой всех нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Который говорил о начертании зверя на челе и правой руке», – заявил отец Иннокентий.