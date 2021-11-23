Игумен и секретарь Красноярской епархии РПЦ Иннокентий (Нилов) рассказал верующим о том, как следует относиться в QR-кодам. Соответствующее видео появилось на официальной странице епархии, фрагмент записи публикует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По мнению священнослужителя, вводимая в регионах России система QR-кодов не является печатью Антихриста.
«Однозначно, дорогие братья и сестры, на этот вопрос ответить можно так, что QR-код, конечно же, это не та библейская печать Антихриста, о которой всех нас предупреждал святой апостол и евангелист Иоанн Богослов. Который говорил о начертании зверя на челе и правой руке», – заявил отец Иннокентий.