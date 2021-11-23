Эксперт назвал финансирующие антиваксеров силы

В каждом государстве может работать отдельный «подрядчик», финансируемый из-за рубежа для борьбы против вакцинации». Об этом писатель и политик Николай Стариков, член центрального совета партии «Справедливая Россия» заявил газете «Взгляд».

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Так, он прокомментировал очередную гипотезу о том, что миллиардер Билл Гейтс стремится добиться сокращения населения Земли, а потому втайне поддерживает всемирное движение антиваксеров.

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«Я бы не исключал, что существуют определенные международные силы, которые финансируют антипрививочные кампании и с их помощью оказывают давление на национальные правительства», – отметил Стариков.

По словам политика, подозрительным выглядит то, насколько синхронно проходят антипрививочные протесты в самых разных странах мира, в том числе и в России.

«При этом также синхронно власти разных стран начинают обвинять внешние силы в координации действий антиваксеров», – подчеркнул политик.

Эксперт также обратил внимание, что в западной Европе и на Украине массовые протесты против вакцинации объясняют вмешательством Москвы.

«Говорят, что Россия ведет гибридную войну, якобы наши спецслужбы убеждают их граждан не прививаться. <…> В нашей стране, с другой стороны, многие эксперты тоже видят иностранный след во всей этой истории», – напомнил писатель.

На самом же деле, считает Стариков, координировать и те, и другие протесты вполне могут третьи стороны.

«Все это очень тяжело доказать или опровергнуть, но, на мой взгляд, есть определенная система разделения и стравливания людей по всему миру. Главный принцип – разделяй и властвуй – никто не отменял», – подытожил Стариков.

Напомним, в американской блогосфере набирает популярность версия, согласно которой, миллиардер Билл Гейтс, будучи сторонником идеи «золотого миллиарда», втайне спонсирует всемирное движение антиваксеров. Согласно теории «золотого миллиарда», наша планета уже сильно перенаселена, а потому необходимо освободить пространство для жителей самых богатых и развитых государств.

Сторонники очередной гипотезы предполагают, что Гейтс, а также другие деятели «мирового правительства» втайне финансируют в разных странах пропаганду против любых препаратов от COVID-19. По их мнению, пандемия коронавируса помогает освобождать планету от «лишнего» населения, поскольку приводит к постепенному вымиранию людей, не входящих в «золотой миллиард». Сторонники этой теории уверены, что «мировое правительство» желает сократить численность жителей Земли до 1-2 млрд или даже 500 млн человек.