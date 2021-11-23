В российском регионе начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19

В Камчатском крае начали работу комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19 — эти справки будут дублировать QR-коды о вакцинации против коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав Камчатки.

«В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19. Этот документ позволит человеку пользоваться всеми благами, которые дает QR-код», — пояснили в камчатском минздраве.

Новый документ отличается от справки, которую выдают по результатам теста на коронавирус.

Услуга является платной, уточнили в пресс-службе минздрава. Причина таких мер заключается в том, что эта услуга пока не включена в территориальную программу государственных гарантий.

Ранее туристический бизнес попросил не вводить QR-коды при покупке билетов.