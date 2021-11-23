Смертью Нины Руслановой заинтересовался СК

СК объявил о начале проверки после того как дочь актрисы Нины Руслановой опубликовала пост, где обвинила лечивших ее мать медиков в халатности.

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По словам Олеси Рудаковой, инфаркт у ее матери произошел из-за того, что врачи взяли у Руслановой слишком много крови. Кроме того, именно в больнице артистка заболела COVID-19. Также Рудакова сообщила, что ей пришлось умолять врачей о том, чтобы те положили пенсионерку в реанимацию.

По данным СМИ, следствие даст оценку действиям врачей и проверит их на неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей на фоне недобросовестного или небрежного отношения к ним.