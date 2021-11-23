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СК проверит лечивших актрису Русланову врачей после сообщения ее дочери

Слово и Делоиещё 2
24 минуты назад

СК объявил о начале проверки после того как дочь актрисы Нины Руслановой опубликовала пост, где обвинила лечивших ее мать медиков в халатности.

Смертью Нины Руслановой заинтересовался СК
Фото: Мосфильм Мосфильм

По словам Олеси Рудаковой, инфаркт у ее матери произошел из-за того, что врачи взяли у Руслановой слишком много крови. Кроме того, именно в больнице артистка заболела COVID-19. Также Рудакова сообщила, что ей пришлось умолять врачей о том, чтобы те положили пенсионерку в реанимацию.

По данным СМИ, следствие даст оценку действиям врачей и проверит их на неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей на фоне недобросовестного или небрежного отношения к ним.

Какое наследство оставила Нина Русланова

Актриса Нина Русланова умерла 21 ноября в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Широкую известность ей принесли роли в фильмах «Тени исчезают в полдень», «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин!».

Общество,Нина Русланова,
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