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На Камчатке стали требовать QR-коды в общественном транспорте

Елена Прошина
58 минут назад

В Камчатском крае у пассажиров автобусов и самолетов стали проверять наличие QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Людей предупредили о введении новых ограничений. Об этом пишет «Российская газета».

В еще одном регионе РФ стали требовать QR-коды в автобусах
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По информации издания, заменой коду может послужить любой документ, который подтвердит прохождение иммунизации. Подойдет справка о недавно перенесенной болезни или официальный медотвод от вакцинации.

Как рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов, пассажир также может показать проверяющему справку о наличии антител, срок ее действия — 1 месяц. По его словам, межмуниципальные перевозчики подготовились к проверке различных документов, ожидая всевозможных трудностей. Однако пассажиры ответственно отнеслись к нововведениям — за первую половину дня все желающие уехать или улететь имели при себе необходимые документы, рассказал Каюмов.

Он пояснил, что если человек не сможет предъявить нужных бумаг, он имеет право сдать билет и отложить поездку. Деньги при этом ему обязаны вернуть.

Ранее Татарстан стал первым регионом в России, где ввели QR-коды в общественном транспорте. Единственным исключением стало такси. Перевозчики отметили, что поток пассажиров заметно снизился, и автобусы ехали полупустыми.

Общество,Владимир Каюмов,"Российская газета",
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