В еще одном регионе РФ стали требовать QR-коды в автобусах

В Камчатском крае у пассажиров автобусов и самолетов стали проверять наличие QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Людей предупредили о введении новых ограничений. Об этом пишет «Российская газета».

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По информации издания, заменой коду может послужить любой документ, который подтвердит прохождение иммунизации. Подойдет справка о недавно перенесенной болезни или официальный медотвод от вакцинации.

Как рассказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатки Владимир Каюмов, пассажир также может показать проверяющему справку о наличии антител, срок ее действия — 1 месяц. По его словам, межмуниципальные перевозчики подготовились к проверке различных документов, ожидая всевозможных трудностей. Однако пассажиры ответственно отнеслись к нововведениям — за первую половину дня все желающие уехать или улететь имели при себе необходимые документы, рассказал Каюмов.

Он пояснил, что если человек не сможет предъявить нужных бумаг, он имеет право сдать билет и отложить поездку. Деньги при этом ему обязаны вернуть.