В РФ начнут выдавать справки об антителах к COVID-19

"Прошу ответственно отработать этот вопрос. Во-первых, чтобы у нас четко и корректно проверялись все необходимые параметры, а во-вторых, чтобы для граждан это было максимально просто", - заявил губернатор Камчатки.

Он отметил, что есть много людей, которые успели переболеть коронавирусом, но не обращались к врачам и не отмечены в Едином реестре. Но, если у них есть антитела, они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений.