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На Камчатке заработали комиссии по выдаче справок об антителах к COVID-19

Российская Газета
1 час назад

Комиссии по выдаче справок о наличии либо отсутствии антител к новой коронавирусной инфекции начали работать в Камчатском крае по поручению главы региона Владимира Солодова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В РФ начнут выдавать справки об антителах к COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прошу ответственно отработать этот вопрос. Во-первых, чтобы у нас четко и корректно проверялись все необходимые параметры, а во-вторых, чтобы для граждан это было максимально просто", - заявил губернатор Камчатки.

Он отметил, что есть много людей, которые успели переболеть коронавирусом, но не обращались к врачам и не отмечены в Едином реестре. Но, если у них есть антитела, они должны иметь доступ ко всем услугам без ограничений.

"Считаю это принципиально важным", - подчеркнул Солодов.

Как пояснил руководитель регионального минздрава Андрей Кузьмин, выдача такой справки - это платная услуга для граждан, поскольку она не предусмотрена Территориальной программой государственных гарантий.

"Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг", - рассказал Андрей Кузьмин.

Справку выдают на основе результатов анализа на антитела.

Общество,Андрей Кузьмин,Владимир Солодов,Минздрав РФ,
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