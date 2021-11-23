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Появилось видео укладки асфальта в лужи в Воронежской области

Александр Кузьмин
2 часа назад

У автовокзала города Бутурлиновка Воронежской области местные жители снял на видео как рабочие укладывают асфальт в лужу. Кадры публикует telegram-канал «Воронеж №1».

На опубликованном видео можно увидеть, как бригада рабочих уверенно укладывает асфальт во время плохой погоды. Несколько частей дороги во время ремонта находятся полностью под водой.

Стоит отметить, что несколько лет назад появились рекомендации от Росавтодора по укладке дорожного покрытия. Агентство рекомендует проводить дорожные работы такого типа, если выпало не более 5 мм осадков. Также Росавтодор рекомендует поливать основание будущей дороги битумом, что позволит избежать скапливания снега и льда.

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