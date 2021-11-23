У автовокзала города Бутурлиновка Воронежской области местные жители снял на видео как рабочие укладывают асфальт в лужу. Кадры публикует telegram-канал «Воронеж №1».

На опубликованном видео можно увидеть, как бригада рабочих уверенно укладывает асфальт во время плохой погоды. Несколько частей дороги во время ремонта находятся полностью под водой.