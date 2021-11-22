«Надоело вранье»: дочь Нины Руслановой сделала заявление

Дочь актрисы Нины Руслановой Олеся Рудакова обвинила врачей в ее смерти.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

На своей странице в Facebook Рудакова написала, что ей надоело «все вранье» по поводу причин смерти ее матери, и поэтому она решилась рассказать свою версию произошедшего.

По ее словам, 25 октября Нина Русланова «своими ногами» пришла в Сеченовскую больницу и платила 10 тысяч рублей в сутки за палату. Причину госпитализации дочь актрисы не уточнила. На четвертый день пребывания в стационаре у Руслановой резко упал гемоглобин, и ее перевели в реанимацию.

Там актрисе «влили 2 литра крови», что, по словам Рудаковой, привело к обширному инфаркту. Затем у артистки обнаружили полип и удалили его, «не дожидаясь гистологии».

«У мамы развилась больничная пневмония. КТ, которое сделали в реанимации, не показало ничего кроме бронхита. Через 5 дней после операции мне сообщили, что у нее ковид», - написала Олеся.

Актрису перевели в 4-ю городскую больницу. По словам дочери, родным пришлось «умолять», чтобы Русланову положили в реанимацию, но через несколько дней ее перевели в терапевтическое отделение.

«Каждый день ей было плохо, по 2 часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам Сеченовки, только после этого приходили врачи», - рассказала дочь Руслановой.

20 ноября состояние актрисы резко ухудшилось, однако врачи перевели ее в реанимацию лишь утром следующего дня. Вечером 21 ноября Нина Русланова скончалась.

СМИ сообщали, что Русланова умерла от COVID-19. При этом говорилось, что актриса испытывала проблемы с дыханием, но в больницу ехать отказывалась.