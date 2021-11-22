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Гинзбург раскрыл условие окончания пандемии COVID-19

Вероника Полынина
55 минут назад

Пандемия закончится, когда у 70-75% населения будут антитела к коронавирусу. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава центра Гамалеи призвал увеличить темпы вакцинации в стране.

Раскрыто истинное происхождение коронавируса

19 ноября заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по РФ составил 50,2%. В 11 российских регионах этот показатель превысил 60%. Среди них Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа. При этом, по ее словам, для победы над пандемией требуется достичь уровня коллективного иммунитета в 80 и более процентов.

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров предложил проводить информационные кампании среди тех, кто допускает для себя возможность вакцинации, но до сих пор по каким-то причинам не привился. По его словам, это позволит увеличить темпы вакцинации.

Общество,Александр Гинцбург,Татьяна Голикова,Валерий Федоров,ВЦИОМ,Правительство РФ,
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