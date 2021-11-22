В Подмосковье внедрили новую модель диспансеризации

Применение новой модели диспансеризации в Московской области позволило сократить время прохождения процедур до двух часов. Теперь маршрут посещения врачей формируется онлайн и выстраивается в удобную последовательность, рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.
«Сначала формируется в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов перечь пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создаётся специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека: его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти», — объяснила Стригункова. Её цитирует телеканал «360».
Получить маршрутный лист жители Подмосковья могут прямо в личном кабинете пациента. Туда же загружают итоговое заключение терапевта с электронной цифровой подписью.
Модель в настоящее время внедрена в 11 взрослых и в 10 детских поликлиниках. До 1 марта её планируют внедрить во всех 395 медицинских учреждениях.