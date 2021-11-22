В Подмосковье внедрили новую модель диспансеризации

«Сначала формируется в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов перечь пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создаётся специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека: его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти», — объяснила Стригункова. Её цитирует телеканал «360».