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В Подмосковье внедрили новую модель диспансеризации

Парламентская газета
28 минут назад

Применение новой модели диспансеризации в Московской области позволило сократить время прохождения процедур до двух часов. Теперь маршрут посещения врачей формируется онлайн и выстраивается в удобную последовательность, рассказала глава регионального Минздрава Светлана Стригункова.

В Подмосковье внедрили новую модель диспансеризации
Фото:  © pixabay.com Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-podmoskove-vnedrili-novuyu-model-dispanserizacii.html © pixabay.com Подробнее на ПГ: https://www.pnp.ru/social/v-podmoskove-vnedrili-novuyu-model-dispanserizacii.html

«Сначала формируется в медицинской системе ЕМИАС на основании диагнозов перечь пациентов, которым нужно пройти диспансеризацию, создаётся специальное расписание, производится обзвон пациентов. После записи формируется маршрутный лист человека: его обходы по кабинетам с указанием времени, в какой кабинет ему нужно подойти», — объяснила Стригункова. Её цитирует телеканал «360».

Получить маршрутный лист жители Подмосковья могут прямо в личном кабинете пациента. Туда же загружают итоговое заключение терапевта с электронной цифровой подписью.

Модель в настоящее время внедрена в 11 взрослых и в 10 детских поликлиниках. До 1 марта её планируют внедрить во всех 395 медицинских учреждениях.

Общество,Светлана Стригункова,Минздрав РФ,
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