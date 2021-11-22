Финал конкурса "Лига лекторов" пройдет в ведущих вузах страны

«Впереди нас ждет самый интересный этап конкурса «Лига лекторов» - очные выступления участников в московских вузах. Интересно, что 31 из 100 финалистов читает лекции социально-гуманитарной направленности, на втором месте – медиа и маркетинг, замыкает тройку лидеров тема карьеры и бизнеса. Для многих наших участников выступление на площадках топовых вузов станет дебютом. Мы рады, что за звание лектора поборются жители 40 регионов страны: среди них есть и жители мегаполисов, и жители небольших населенных пунктов – например, Ноябрьска на юге Ямала и деревни Кабицыно Калужской области. Мы всем им желаем удачи и вдохновения, с интересом будем наблюдать за выступлениями наших лучших конкурсантов», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.