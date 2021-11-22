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Роспотребнадзор объяснил самоизоляцию для непривитых в первом российском регионе

Lenta.ruиещё 1
34 минуты назад

Режим самоизоляции для непривиых от COVID-19 в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) был введен из-за уровня заболеваемости, который превышает средние показатели по округу. Об этом сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, передает ТАСС.

Роспотребнадзор объяснил самоизоляцию для непривитых в российском регионе
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в данных муниципалитетах Югры наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости. Кудрявцева объяснила, что те, кто не вакцинировался и не болел, могут заразиться, поэтому необходимо принимать меры для охраны их здоровья. Она также подчеркнула, что это те меры, на которые пошел российский регион, чтобы переломить ситуацию с заболеваемостью.

Ранее сообщалось, что власти Югры первыми в России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, мера начнет действовать для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и поселений Кондинского района. Самоизоляция для непривитых будет действовать с 22 ноября по 5 декабря. Уточняется, что ограничение не затронет граждан, которые в течение полугода переболели коронавирусом и имеют подтверждающие документы. Власти Югры пояснили, что покидать свои дома непривитые жители смогут для посещения продуктовых магазинов, аптек, выноса мусора и оказания помощи пожилым родственникам.

Общество,Роспотребнадзор,
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