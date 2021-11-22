Роспотребнадзор объяснил самоизоляцию для непривитых в российском регионе

Режим самоизоляции для непривиых от COVID-19 в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) был введен из-за уровня заболеваемости, который превышает средние показатели по округу. Об этом сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Инна Кудрявцева, передает ТАСС.

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По ее словам, в данных муниципалитетах Югры наблюдается стабильно высокий уровень заболеваемости. Кудрявцева объяснила, что те, кто не вакцинировался и не болел, могут заразиться, поэтому необходимо принимать меры для охраны их здоровья. Она также подчеркнула, что это те меры, на которые пошел российский регион, чтобы переломить ситуацию с заболеваемостью.