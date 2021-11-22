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Установлено число оштрафованных на работе россиян

ТК «Звезда»
1 час назад

Согласно данным исследования, более трети россиян (38%) получали штрафы на рабочем месте. При этом средняя сумма наказания составляла около одной тысячи рублей. Более половины опрошенных (62%) не сталкивались с денежными наказаниями.

Установлено число оштрафованных на работе россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди наиболее частых причин для штрафа называли ненадлежащее выполнение рабочих обязанностей и опоздания. Также исследование сайта Работа.ру, на которое ссылается РИА Новости, показывает, что штрафы могут назначить за нарушение техники безопасности, недосдачу, ненадлежащее общение с клиентами и нарушение дресс-кода.

Более половины опрошенных (57%) отметили, что не знали о том, что в трудовом кодексе прописан запрет на введение системы денежных штрафов.

Ранее, во время введения режима нерабочих дней, юрист рассказал «Звезде» о категориях россиян, которые были обязаны выйти на работу. При этом он отметил риск увольнения при несоблюдении требований работодателей.

Общество,РИА Новости,
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