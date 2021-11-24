В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

Власти Крыма не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

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«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», – заявил он РИА «Новости».

Фикс отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. По его словам, даже в самые засушливые годы полуостров успешно выходил из ситуации.

«В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», – подчеркнул он.

Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о невозможности возобновления подачи воды в Крым.

Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выяснилась причастность к ним 12 граждан Украины. Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины