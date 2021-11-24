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В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

Власти Крыма не ставили и не будут ставить вопрос о возобновлении подачи воды с Украины по Северо-Крымскому каналу, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пусть продолжают строить препятствия и сражаться с ветряными мельницами <...> Пусть эта вода останется им, если эти негодяи перещеголяли в своем варварстве даже нацистов», – заявил он РИА «Новости».

Фикс отметил, что вопроса подачи воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, начиная с 2015 года, для Крыма не существует. По его словам, даже в самые засушливые годы полуостров успешно выходил из ситуации.

«В том числе природа нам помогла в этой истории. Пусть киевские власти живут со своей водой. Придет время, и они ответят за все свои преступления против крымчан», – подчеркнул он.

Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о невозможности возобновления подачи воды в Крым.

Напомним, рабочая группа крымского парламента собрала материалы о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах полуострова. Выяснилась причастность к ним 12 граждан Украины. Следственный комитет России впервые возбудил уголовное дело по ст. 358 УК РФ («Экоцид») по факту водной блокады Крыма со стороны Украины

Тем временем на Украине признали провал водной блокады Крыма после того, как под Азовским морем нашли пресную воду.

Общество,Азовское море,Законодательство,Крым наш,Ефим Фикс,СКР,РИА Новости,
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