Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика объяснил, откуда в его Instagram появился пост о желании «продолжать гонять». 17-летний юноша пояснил в новом посте, что текст принадлежит знакомому, у которого есть автомобиль, поскольку ему исполнилось 18 лет.

«Этот текст писал не я. Эту сторис я взял у одного своего совершеннолетнего знакомого, который имеет водительское удостоверение и имеет право управлять автомобилем», — подчеркнул Песков-младший.

Мика отметил, что ник человека, чья сторис просматривается, пропадает при нажатии паузы — из-за этого скриншот выглядел так, словно он написал его сам.

Напомним, что пост появился в соцсетях подростка после того, как блогер Саид Губденский погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Тогда водитель выехал на встречную и столкнулся с двумя автомобилями.

При столкновении автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition на Кутузовском проспекте в Москве погиб известный автоблогер Саид Губденский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что сам блогер в момент аварии находился за рулем. Он умер еще до приезда скорой помощи. При столкновении один из пассажиров вылетел из машины, двоих других зажало в салоне. Один из них позднее скончался в больнице.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков. О пострадавших в других автомобилях, участвовавших в аварии, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Mercedes, в который въехал BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.

На блог Саида Губденского в Instagram были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России. Четыре дня назад Губденский выкладывал видео о том, как гоняет на BMW M5 F90.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил пост в Instagram своего сына о гонках на автомобилях.

Ранее 17-летний Мика Песков выложил сторис о смертельном ДТП с блогером Саидом Губденским.

«Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — говорится в публикации.

По словам пресс-секретаря главы государства, этот пост написал не его сын.

«Это не он. Это скриншот перепостил», — объяснил Песков «Подъему».

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что её брат опубликовал в Instagram скрин чужого поста. Накануне в сторис соцсети 17-летнего Мики Пескова появилось сообщение о том, что он продолжит гонять, несмотря на происшествие, из-за которого ранее погиб блогер Саид Губденский. Отец юноши Дмитрий Песков заявил, что это сообщение не его сына. Сегодня это подтвердила и Лиза.

Я очень хочу вступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин. Да, я могу понять реакцию СМИ, которые в очередной раз нашли повод для громкого заголовка. Но Мика во многом мудрее, чем я была в свои 17 лет, — написала Лиза Пескова в Instagram.