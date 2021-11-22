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Не пускают в метро: куда нельзя пройти без QR-кода

Елена Прошина
1 час назад

В России ввели систему QR-кодов на транспорте. Ограничения начинают действовать в отдельных регионах по распоряжению местного руководства.

Не пускают в метро: куда нельзя пройти без QR-кода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на Камчатке цифровой код понадобится с 23 ноября как для внутренних перелетов, так и для поездок на междугородних автобусах.

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А в Хабаровском крае с 1 декабря начнут проверять QR-коды при покупке билетов на самолет и на входе в аэропорт.

Бумажные сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании с QR-кодом начали выдавать в многофункциональных центрах региона, скоро к этой практике присоединятся учреждения социальной защиты.

В свою очередь Татарстан стал первым российским регионов, где начала действовать система QR-кодов о вакцинации от COVID-19 на транспорте. За первую половину дня 22 ноября общественным транспортом Казани не смогли воспользоваться более 500 человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно сообщениям местных жителей столицы республики, попасть в метро без QR-кода невозможно, однако на наземном транспорте контроль менее строгий.

Действует система просто: по автобусам и трамваям ходят контролеры, которые теперь проверяют не только факт оплаты проезда, но и наличие QR-кода. Отмечается, что во время проверки у пассажира могут уточнить имя, фамилию, дату рождения, чтобы сопоставить информацию с данными отсканированного QR-кода. Если у пассажира нет цифрового подтверждения вакцинации, то он должен покинуть транспорт. В метро коды проверяют на входе, перед металлодетекторами, а потому без них в подземку просто не получится попасть.

Сообщается, что уже случилась задержка трамвайных маршрутов из-за того, что один из пассажиров отказался предъявить QR-код и не захотел покидать салон. Пассажир вызвал полицию, посчитав действия кондуктора незаконными. Движение трамваев было остановлено на 30 минут.

Помимо этого, стало известно, о первом нападении на контролера. Неизвестный пассажир напал на него во время проверки: распылил баллончик и выбежал из автобуса.

В то же время на входе в метрополитен между пассажирами и проверяющими происходят перепалки.

Контролеры в свою очередь жалуются на неработающие телефоны, которые им выдали для проверки кодов, а также резко возросшую дополнительную нагрузку, за которую им не доплачивают. Особенное внимание они обращают на агрессию жителей региона, с которой почти невозможно совладать.

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