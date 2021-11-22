Россиянам назвали грозящие заражением COVID места

Большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест, включая магазины и визиты к друзьям. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на рабочих местах и в семье инфицируются лишь в 10-11% случаев, сообщает РИА Новости .

«Большинство инфицируется тогда, когда меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания», — заявил эксперт.

Ранее Козловских заявил, что темпы прироста заболеваемости в Свердловской области снизились более чем в 120 раз за три недели. Это связано с введением обязательной вакцинации, QR-кодов и иных мер по противодействию COVID-19. Общее количество случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 172 738. За время пандемии там умерли 8129 человек.