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Россиянам назвали грозящие заражением COVID места

Елена Прошина
58 минут назад

Большинство людей заражаются COVID-19 при смене привычных мест, включая магазины и визиты к друзьям. По словам главного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских, на рабочих местах и в семье инфицируются лишь в 10-11% случаев, сообщает РИА Новости.

Россиянам назвали грозящие заражением COVID места
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большинство инфицируется тогда, когда меняет свои привычные места пребывания. Это либо выезд в другой город, либо встреча с друзьями и знакомыми, с которыми раньше не виделись, либо посещение мест массового пребывания», — заявил эксперт.

Ранее Козловских заявил, что темпы прироста заболеваемости в Свердловской области снизились более чем в 120 раз за три недели. Это связано с введением обязательной вакцинации, QR-кодов и иных мер по противодействию COVID-19. Общее количество случаев COVID-19 в Свердловской области составляет 172 738. За время пандемии там умерли 8129 человек.

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Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. Эксперт отметил, что если граждане будут соблюдать меры, введенные из-за COVID-19, то спад может случиться уже в середине декабря.
Общество,Евгений Тимаков,РИА Новости,
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