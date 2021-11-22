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Власти проверят данные об оперировавшей себя онкобольной россиянке

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Власти Ленинградской области проверят данные об онкобольной пенсионерке из Выборга, которой пришлось делать операцию самой себе. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Ленобласти, пишет KP.RU.

Власти проверят данные об оперировавшей себя онкобольной россиянке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, у россиянки выявили коронавирус, а также оказались проблемы с анализами. Это послужило причиной переноса плановой операции.

«Сейчас бабушке оказывается вся необходимая помощь. Врачи стараются максимально облегчить ее состояние. Мы же проводим проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно ранее 22 ноября. Жительница Выборга не вынесла бездействия врачей и от отчаяния сделала сама себе операцию. Она разрезала ножом живот, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, которая появилась в результате осложнения из-за онкологии.
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