В туалете здания ГИТИСа обнаружили скрытую камеру

В туалете здания театра ГИТИС на улице Академика Пилюгина обнаружили скрытую камеру. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото: Telegram-канал «SHOT» Telegram-канал «SHOT»

Устройство нашла актриса в уборной блока, арендуемого Центром театра и кино Никиты Михалкова. Камера с мигающими лампочками лежала на мусорной корзине под раковиной. Девушка сообщила в полицию, что в туалете учреждения установлен прибор для слежки.

Правоохранители прибыли на место и изъяли устройства. Предположительно, в туалете находилась камера видеонаблюдения с аккумуляторами и передатчиком сигнала. Ведется расследование по поводу того, как прибор попал в уборную.