В туалете здания ГИТИСа обнаружили скрытую камеру

В туалете здания театра ГИТИС на улице Академика Пилюгина обнаружили скрытую камеру. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.
Устройство нашла актриса в уборной блока, арендуемого Центром театра и кино Никиты Михалкова. Камера с мигающими лампочками лежала на мусорной корзине под раковиной. Девушка сообщила в полицию, что в туалете учреждения установлен прибор для слежки.
Правоохранители прибыли на место и изъяли устройства. Предположительно, в туалете находилась камера видеонаблюдения с аккумуляторами и передатчиком сигнала. Ведется расследование по поводу того, как прибор попал в уборную.
Ранее экс-сотрудник московской полиции получил срок, отследив перемещения жены через камеры видеонаблюдения. За помощью в шпионаже за супругой бывший правоохранитель обратился к приятелю, который также понес наказание.