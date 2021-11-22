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В туалете здания ГИТИСа обнаружили скрытую камеру

Мослента
32 минуты назад

В туалете здания театра ГИТИС на улице Академика Пилюгина обнаружили скрытую камеру. Об инциденте сообщил Telegram-канал SHOT.

В туалете здания ГИТИСа обнаружили скрытую камеру
Фото: Telegram-канал «SHOT»Telegram-канал «SHOT»

Устройство нашла актриса в уборной блока, арендуемого Центром театра и кино Никиты Михалкова. Камера с мигающими лампочками лежала на мусорной корзине под раковиной. Девушка сообщила в полицию, что в туалете учреждения установлен прибор для слежки.

Правоохранители прибыли на место и изъяли устройства. Предположительно, в туалете находилась камера видеонаблюдения с аккумуляторами и передатчиком сигнала. Ведется расследование по поводу того, как прибор попал в уборную.

Ранее экс-сотрудник московской полиции получил срок, отследив перемещения жены через камеры видеонаблюдения. За помощью в шпионаже за супругой бывший правоохранитель обратился к приятелю, который также понес наказание.

Общество,Никита Михалков,
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