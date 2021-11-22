Украина начала следить за россиянами в соцсетях

Пограничники Украины могут использовать нейросеть, чтобы отслеживать публикации с тегами из Крыма и заносить посетивших полуостров граждан в черный список с запретом на въезд в страну. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявления криминалиста Дмитрия Борощука.

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«В любом случае это данные из открытых источников, даже если мы говорим про специальный софт. Люди выкладывают фото с геометками, которые парсятся программным обеспечением и соотносятся с отдельным человеком. То есть если мы имеем ключевые слова «Крым», «Ялта» и понимаем, что пользователь — подданный того или иного государства, можно сделать соответствующий вывод», — пояснил специалист.

В свою очередь эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин отметил, что необходимые данные Украина может получать и при помощи соцсетей. По его словам, те же фотографии содержат EXIF-метаданные и координаты, где было сделано изображение.

«Даже если таких данных у снимка нет, можно вычислить местоположение через триангулирование местности — это технически несложно рассчитать на основе рельефа, времени дня, по освещенности, зданиям, которые окружают. В этом нет ничего сверхъестественного», — добавил он.

При этом руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров подчеркнул, что украинская полиция централизованно выполняет сбор данных россиян из социальных сетей, а в распоряжении их правоохранителей есть как специальные программы, так и добровольные помощники.