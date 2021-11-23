Какое наследство оставила Нина Русланова

Актриса скончалась от коронавируса и не дожила до своего дня рождения две недели – 5 декабря ей исполнилось бы 76 лет. У артистки есть взрослая дочь Олеся и внук Константин.

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Нину Русланову хорошо знали все – она была яркой и известной артисткой. Однако, в отличие от многих российской звезд, жила она очень скромно.

Среди ее имущества числится однокомнатная квартира в центре Москвы с видом на Арбат, которая достанется ее дочери, как наследнику первой очереди.

«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди. Уже сейчас она может открыть наследственное дело и полгода нотариус выжидает, пока явится кто-то еще из наследников. Если наследников второй и третьей очереди не объявилось, то все имущество Нины Руслановой перейдет к дочери. Если же было написано завещание, то там все оговорено», — объяснил изданию Teleprogramma.pro адвокат Алек

Стоит отметить, что квартира выглядит замечательно – несколько лет назад актриса участвовала в программе «Идеальный ремонт», в рамках которой сохранили странную мебель в квартире, но отремонтировали и создали стильный интерьер.