«Надоело вранье»: дочь Нины Руслановой выступила с заявлением

Родственница артистки рассказала, что та попала в больницу еще 25 октября. На четвертый день пребывания там у нее упал гемоглобин, в связи с чем Русланову перевели в реанимацию, где после переливания крови у нее случился обширный инфаркт. У знаменитости также обнаружили полип, который решили удалить, не дожидаясь результатов гистологического исследования. Позднее у актрисы развилась больничная пневмония, но КТ-исследование показало лишь бронхит. Через пять дней стало известно, что у Руслановой коронавирус.