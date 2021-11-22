Стали известны дата и место прощания с Руслановой

Прощание с актрисой Ниной Руслановой состоится в Доме кино 24 ноября. Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на директора Гильдии актеров Валерия Гущина, церемония начнется в 11 утра.
Похороны пройдут на Троекуровском кладбище в Москве.
Напомним, что актриса Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет от COVID-19. Некоторое время артистка отказывалась ехать в больницу, несмотря на дыхательную недостаточность I–II степени, однако 11 ноября артистку все же госпитализировали в клинику с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией 11 ноября. Несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти народную артистку.
Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове. Играла в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Симонова. Зрителям актриса в первую очередь известна по картинам «Возвращение Будулая», «Завтра была война», «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и многим другим.