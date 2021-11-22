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В российском регионе заболеваемость COVID-19 снизилась в 120 раз

Lenta.ru
47 минут назад

В Свердловской области за месяц произошло снижение заболеваемости COVID-19 более чем в 120 раз. Об этом сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских на брифинге, посвященном мерам по противодействию распространения коронавируса, трансляция доступна на E1.RU.

В российском регионе заболеваемость COVID-19 снизилась в 120 раз
Фото: ReutersReuters

По словам российского эпидемиолога, динамика снижения числа пациентов с коронавирусной инфекцией наблюдается в регионе с 1 ноября. Козловских отметил, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 связано с введением QR-кодов в регионе.

«За прошедшие две-три недели темпы прироста снизились более чем в 120 раз, с 14 ноября даже отрицательная динамика была, шло снижение заболеваемости», — заявил главный санитарный врач Свердловской области.

Общество,Дмитрий Козловских,Роспотребнадзор,
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