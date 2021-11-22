Пока вы в маске: названо новое последствие COVID-19

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Невролог назвал новое последствие коронавируса

Некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу, сообщил невролог Ойбек Тургунхужаев. По его словам, о таком симптоме сообщают около 10% людей, переболевших коронавирусом нового типа. Как правило, мигрирующие боли у них сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание называется фибромиалгия. Оно вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног, передает радио Sputnik. «В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», – предупредил невролог.

Российский врач сравнил заболеваемость COVID-19 между привитыми и непривитыми

Заболеваемость среди непривитых от COVID-19 выше в 13,5 раза по сравнению с привитыми людьми. Такое сравнение привел главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских, его цитирует ТАСС. Российский эпидемиолог рассказал, что вероятность заболеть коронавирусной инфекцией у людей с прививкой значительно меньше. По словам Козловских, из 100 тысяч вакцинированных заболевает 313 человек, показатели среди непривитых — 4400 на 100 тысяч. Медик добавил, что в реанимации практически нет вакцинированных, после прививки снижается риск тяжелого течения COVID-19. При этом Козловских отметил, что есть определенный процент людей, у которых не вырабатываются антитела и иммунитет после вакцинации.

Названо условие для изобретения долгосрочной вакцины от COVID-19

Стало известно, при каком условии ученые смогут изобрести долгосрочную вакцину от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга. По его словам, создание препарата от коронавирусной инфекции нового типа, который бы действовал на протяжении 5-10 лет, зависит от штаммов вируса, с которыми предстоит столкнуться. Ученый назвал это обстоятельство решающим условием для процесса изобретения вакцины. «Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал Гинцбурга.

В Японии «дельта-штамм» COVID-19 самоликвидировался

В Японии заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась. Это произошло после того, как «дельта-штамм» COVID-19 самоликвидировался, заявил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ, пишет The Japan Times. По словам специалиста, этот подвид исчез в связи с постоянными мутациями, которые и «сломали» штамм дельта. Иноуэ считает, что заболеваемость в стране могла также снизиться благодаря высоким показателям вакцинации и соблюдению мер по защите от инфекции.

Франция заявила о молниеносной пятой волне COVID-19