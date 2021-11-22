Пока вы спали: ядерная угроза Украины и война с ценами на нефть

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: ТАСС ТАСС

США против России и цен на нефть

Видео дня

Президент США Джо Байден призвал страны ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы нарастить предложение и тем самым снизить цены, но экспортеры от его предложения отказались. Опрошенные «Независимой газетой» эксперты отмечают, что, несмотря на это, у Вашингтона есть способы повлиять на нефтяные цены и нанести ущерб России и ОПЕК.

Стратегические запасы нефти в США сейчас составляют более 600 миллионов баррелей. По мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, если США направят на рынок от 18 до 45 миллионов баррелей из резервов, нефть упадет в цене на пару долларов за несколько месяцев. Одно лишь объявление о таких планах уже начало влиять на цены. Если же США удастся убедить некоторых экспортеров нефти продать часть стратегических резервов, это приведет к «лавинообразному» увеличению предложения и стремительному падению цен, считает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.

В США разгадали план «плохих парней»

«Свободная пресса» считает, что США попытаются помешать сотрудничеству «плохих парней» - глав Турции, России и Китая - по строительству параллельного Босфору канала «Стамбул», так как разгадал их план: страны хотят усилиться в Черном море. По мнению американских экспертов, Россия и Китай очень заинтересованы в новом проекте, так как получат шанс вывести транзит через «Стамбул» на уровень, превышающий показатели Суэцкого канала.

По версии «СП», американцы «пришли к пониманию, будто морское сражение они в Черном море проиграют», поэтому пытаются хотя бы помешать усилению России в регионе. Также они выступают против канала «Стамбул», так как «ничто так не сближает страны, как общие экономические интересы» - этот проект сделал бы связи Китая, Турции и России еще более тесными.

Украина становится ядерной угрозой

США и НАТО «потенциально внесли» Украину в список стран, которые готовы воевать на стороне альянса против России, пишет «Независимая газета». По версии «НГ», речь может идти и о конфликте с применением ядерного оружия Пентагона.

Газета подчеркнула, что министр обороны Украины во время визита в США в очередной раз назвал Киев стратегическим партнером Вашингтона. «НГ» считает, что это «более чем серьезно», ведь американские стратегические бомбардировщики и разведчики, способные нести ядерное оружие, регулярно используют воздушное пространство Украины для мониторинга. Военный эксперт Николай Шульгин отметил, что новые планы США по размещению ядерного оружия в Европе заставят Россию наращивать боевые возможности на юге страны.

Российским туристам не хватает на Сочи

«Коммерсант» рассказал, что российские туристы, планирующие горнолыжный отпуск этой зимой, отказываются от дорогой Красной Поляны в пользу бюджетных курортов Мурманской и Кемеровской областей. По данным сервиса «Суточно.ру», в этом году средняя стоимость суток на горнолыжных курортах РФ во время каникул составит 4,7 тысячи рублей в сутки (рост на 6,8 процента год к году).

Шесть дней Красной поляны обойдутся в 46,9 тысячи рублей, это на 13 процентов выше, чем год назад. Глава туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил, что Красную Поляну выбирают те, кто до пандемии отправлялся в Альпы. Представитель Tvil.ru Оксана Шустикова рассказала, что многие туристы делают выбор в пользу мурманского курорта Большой Вудъявр (от 3,5 тысячи рублей в сутки). По подсчетам Tvil.ru, спрос на горнолыжные курорты страны в целом сократился на 12,5 процента к 2020 году.

Хаос на польской границе назвали угрозой для российских цен

Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ, входят Danone, Mars, Metro, PepsiCo, Coca-Cola и другие компании) предупредил правительство РФ об угрозе роста цен на продукты и товары первой необходимости. Как пишет «Коммерсант», по мнению КСИИ, привести к этому может кризис на польско-белорусской границе.