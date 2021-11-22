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Мэр Владивостока помог буксующему авто заехать в гору. Видео

Александр Кузьмин
30 минут назад

Мэр Владивостока Константин Шестаков помог буксующему автомобилю подняться в гору. Дорожный инцидент сняли на камеру очевидцы, запись опубликована в Instagram-аккаунте autohelp_vl. На нем видно, как градоначальник вместе с тремя мужчинами толкает машину на подъеме.

Из-за обрушившегося на столицу Приморского края циклон на дорогах возникла гололедица. В воскресенье вечером и в понедельник утром был дождь со снегом, с обеда в городе ожидается усиление осадков. Мэр Владивостока призвал жителей не выезжать на дороги на летней резине.

Общество,Видео,Константин Шестаков,
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