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Ушла из жизни Нина Русланова

Газета.Ru
34 минуты назад

В возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова. В Союзе кинематографистов отметили, что актрисы не стало из-за продолжительной болезни. По данным РЕН ТВ, последние 10 дней Русланова провела в больнице из-за коронавирусной инфекции.

Нина Русланова (1945 — 2021)
1/15 Нина Русланова (1945 — 2021)
Фото: Ольга Зиновская/ТАСС
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Нина Русланова и Владимир Высоцкий в картине «Короткие встречи» (1967)
2/15 Нина Русланова и Владимир Высоцкий в картине «Короткие встречи» (1967)
Фото: Одесская киностудия
Нина Русланова в фильме «Черный монах» (1988)
3/15 Нина Русланова в фильме «Черный монах» (1988)
Фото: В.Мурашко/РИА «Новости»
Нина Русланова в фильме «Собачье сердце» (1988)
4/15 Нина Русланова в фильме «Собачье сердце» (1988)
Фото: Ленфильм
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Нина Русланова, Михаил Ульянов и Иван Лапиков в фильме «Егор Булычев и другие» (1971)
5/15 Нина Русланова, Михаил Ульянов и Иван Лапиков в фильме «Егор Булычев и другие» (1971)
Фото: РИА «Новости»
Актриса Нина Русланова и уличные музыканты на Арбате, 1973 год
6/15 Актриса Нина Русланова и уличные музыканты на Арбате, 1973 год
Фото: Russian Look/Global Look Press
Нина Русланова в фильме «Афоня» (1975)
7/15 Нина Русланова в фильме «Афоня» (1975)
Фото: Мосфильм
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Нина Русланова в фильме «Мой друг Иван Лапшин» (1984)
8/15 Нина Русланова в фильме «Мой друг Иван Лапшин» (1984)
Фото: РИА «Новости»
Лия Ахеджакова, Ольга Волкова, Нина Русланова и Леонид Броневой в картине «Небеса обетованные» (1991)
9/15 Лия Ахеджакова, Ольга Волкова, Нина Русланова и Леонид Броневой в картине «Небеса обетованные» (1991)
Фото: В. Кречет/РИА «Новости»
Кадр из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» (2000-2011)
10/15 Кадр из фильма «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII» (2000-2011)
Фото: Сагиттариус фильм
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Нина Русланова в фильме «Хрусталёв, машину!» (1998)
11/15 Нина Русланова в фильме «Хрусталёв, машину!» (1998)
Фото: Ленфильм
Нина Русланова в фильме «Настройщик» (2004)
12/15 Нина Русланова в фильме «Настройщик» (2004)
Фото: Одесская киностудия
Валерий Золотухин и Нина Русланова на съемках фильма «Вий», 2008 год
13/15 Валерий Золотухин и Нина Русланова на съемках фильма «Вий», 2008 год
Фото: РИА «Новости»
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Нина Русланова со своими наградами «Ника»
14/15 Нина Русланова со своими наградами «Ника»
Фото: Игорь Примак/Russian Look/Global Look Press
Актриса Нина Русланова получает национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Китайская бабушка», 2011 год
15/15 Актриса Нина Русланова получает национальную кинематографическую премию «Ника» за лучшую женскую роль в фильме «Китайская бабушка», 2011 год
Фото: Нина Русланова/Russian Look/Global Look Press

«Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: «Говорит автоприветчик», — рассказал StarHit актер Стас Садальский.

Ранее сама Русланова рассказывала, что она перенесла два инсульта — в 2009 и 2014 годах. Кроме того, в 2020 году ее госпитализировали в московскую клинику с сердечным приступом. Из-за проблем со здоровьем она перестала сниматься.

Нина Русланова сыграла более 140 ролей в кино, в том числе в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня» и «Будьте моим мужем».

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