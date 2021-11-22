Названы сроки снижения заболеваемости COVID в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. В беседе с ТАСС эксперт заявил, что это может случиться в середине декабря, если граждане будут соблюдать введенные меры безопасности в связи с COVID-19.

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«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда всё будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — пояснил Тимаков.

Отдельно эксперт отметил, что сейчас около месяца процесс эпидемии будет стабилизироваться, после чего заболеваемость коронавирусом может пойти на спад, если удастся взять источники инфекции под контроль.

При этом введенные меры останутся и после стабилизации ситуации, что при этом не помешает жителям страны полноценно отпраздновать Новый год.