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Россиянам озвучили срок снижения заболеваемости COVID

Елена Прошина
19 минут назад

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России. В беседе с ТАСС эксперт заявил, что это может случиться в середине декабря, если граждане будут соблюдать введенные меры безопасности в связи с COVID-19.

Названы сроки снижения заболеваемости COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя бы соблюдать масочный режим. Тогда всё будет нормально, Новый год мы встретим нормально», — пояснил Тимаков.

Отдельно эксперт отметил, что сейчас около месяца процесс эпидемии будет стабилизироваться, после чего заболеваемость коронавирусом может пойти на спад, если удастся взять источники инфекции под контроль.

Невролог рассказал о новом последствии коронавируса

При этом введенные меры останутся и после стабилизации ситуации, что при этом не помешает жителям страны полноценно отпраздновать Новый год.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что прививку от COVID-19 с помощью «Спутника V» сделали уже 50 млн россиян. На встрече с замглавы центра имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин подчеркнул, что в мире эта цифра уже превышает 100 млн человек, что дает «большой материал для анализа» эффективности «Спутника V».
Общество,Денис Логунов,Евгений Тимаков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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