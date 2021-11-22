Владимир Путин рассказал о своей ревакцинации на видео

Президент России Владимир Путина ревакцинировала «Спутником Лайт» и захотел поучаствовать в испытаниях нового препарата. Видео публикует «Mash».
В июне президент уже прививался «Спутником V» . Теперь же сделал повторный укол - однокомпонентной вакциной. На встрече с замдиректора НИЦЭМ им. Гамалеи Денисом Логуновым он отметил, что чувствует себя нормально.
Также Владимир Путин попросился в добровольцы на испытания назальной формы вакцины. Сейчас её тестируют только на сотрудниках исследовательского центра.