В России может появиться реестр токсичного контента

По его словам, он обсуждал идею создания реестра с главой СПЧ Валерием Фадеевым и генеральным директором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским.

«Я написал концепцию того, как можно создать подобный «Википедии» каталог токсичного контента», — заявил он. В такой список могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии», — поделился Ашманов, добавив, что он намерен представить проект инициативы президенту РФ Владимиру Путину.

Представитель СПЧ предлагает размечать соответствующий контент по степени токсичности — от запрещенного до нежелательного.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что встреча российского президента с СПЧ может пройти до Нового года. При этом он отметил, что с идеей формирования каталога токсичного контента в Кремле не ознакомлены.