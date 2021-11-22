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В России может появиться реестр токсичного контента

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал в интервью газете «Ведомости», что в стране может появиться реестр токсичного контента.

В России может появиться реестр токсичного контента
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, он обсуждал идею создания реестра с главой СПЧ Валерием Фадеевым и генеральным директором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским.

«Я написал концепцию того, как можно создать подобный «Википедии» каталог токсичного контента», — заявил он. В такой список могут внести данные о вреде прививок, отказа от рождения детей, ЛГБТ-сообществах и зоофилии», — поделился Ашманов, добавив, что он намерен представить проект инициативы президенту РФ Владимиру Путину.

Представитель СПЧ предлагает размечать соответствующий контент по степени токсичности — от запрещенного до нежелательного.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что встреча российского президента с СПЧ может пройти до Нового года. При этом он отметил, что с идеей формирования каталога токсичного контента в Кремле не ознакомлены.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями.

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