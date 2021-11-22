В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

В Госдуме рассказали, почему Россия закупает картофель за рубежом

Елена Прошина
27 минут назад

Россия закупает картофель за рубежом, в том числе в Египте, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Государственной думы по аграрным вопросам Рената Сулейманова.

«Просто пропадает»: РФ пришлось закупать картошку за рубежом
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По его словам, из-за рубежа завозится большое количество этого овоща «потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас». Как заявил парламентарий, в России значительно разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.

«Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше», — объяснил депутат. Он отметил, что Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном.

«Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице», — подчеркнул член комитета.

Как сообщалось, оптовые цены на картофель в России на 71,4% превысили прошлогодние из-за сложностей с урожаем. В связи с этим Минсельхоз планирует закупать больше овощей в странах СНГ. Отмечается, что закупки картофеля позволят получить этот продукт по более низкой цене.

Общество,Ренат Сулейманов,Минсельхоз,Госдума,
64
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители