«Просто пропадает»: РФ пришлось закупать картошку за рубежом

Россия закупает картофель за рубежом, в том числе в Египте, так как это экономически выгоднее, чем производить сельхозпродукцию самостоятельно, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета Государственной думы по аграрным вопросам Рената Сулейманова.

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По его словам, из-за рубежа завозится большое количество этого овоща «потому что себестоимость этой сельхозпродукции будет ниже, если ее купить в Египте или других странах, чем произвести у нас». Как заявил парламентарий, в России значительно разрушена система потребкооперации, которая раньше занималась заготовкой.

«Сейчас с этим у нас проблема, продукция просто пропадает, потому что примерно половина овощей у нас выращивается в подсобных хозяйствах, а людей на селе становится все меньше», — объяснил депутат. Он отметил, что Россия пока может обеспечивать себя лишь зерном.

«Есть проблемы с овощами, и мы видим, как на них растут цены. В производстве говядины и молока мы сильно отстаем даже от показателей Советского Союза. Частично мы сами покрываем потребность в свинине, в птице», — подчеркнул член комитета.