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«Грандиозная актриса»: Мария Аронова рассказала о Нине Руслановой

News.ru
22 минуты назад

Актриса Мария Аронова рассказала о работе с народной артисткой РФ Ниной Руслановой. По словам актрисы, ей хватило одного раза, чтобы оценить мастерство полёта Руслановой, поделилась Аронова с NEWS.ru.

«Грандиозная актриса»: Аронова о Нине Руслановой
Фото: ТАССТАСС

С Руслановой, рассказывает Мария Аронова, ей довелось работать один раз в одном эпизоде кино, но этого было достаточно, чтобы понять, какого размаха был талант народной артистки.

Достичь того мастерства и того воображения, что делала Нина Ивановна на сцене, невозможно. Это грандиозная актёрская работа в природе, — отмечает Мария Аронова, говоря об опыте работы с легендарной артисткой.

У сожалению, отмечает Мария Аронова, на тот момент, когда бы им довелось работать вместе, Русланова ушла из театра Вахтангова. Легендарную актрису, добавляет Аронова, надо было бы снимать в момент, когда рождаются её образы, когда она переступает через порог театра.

Но если бы мы были вместе на одной сцене, это была бы такая школа! Особенно в момент рождения образа, в момент репетиций. Я её лагеря человек — она прямая, бесхитростная, и это потеря для российского театра немыслимая, — заключила Аронова.

Ранее сообщалось, что народная артистка РФ Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Общество,Нина Русланова,Мария Аронова,
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