Названа причина смерти Нины Руслановой

Умершая накануне актриса Нина Русланова была больна коронавирусом, что привело к пневмонии и проблемам с сердцем. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

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Сначала Русланова отказывалась ехать в больницу, но в итоге актрису госпитализировали 11 ноября. У нее диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени, затем вирусную пневмонию, у нее также обнаружили и мерцательную аритмию.

Народная артистка России, актриса Нина Русланова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщил 21 ноября актер Станислав Садальский. По его словам, актриса боролась с продолжительной болезнью, но ей удавалось держаться.