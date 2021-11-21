Первый регион вводит QR-коды в общественном транспорте

В общественный транспорт Татарстана нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе в казанском метро. QR-коды также будут проверять при продаже билетов, передает «Коммерсант».