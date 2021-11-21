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Первый российский регион вводит QR-коды в общественном транспорте

Ura.Ruиещё 2
33 минуты назад

Татарстан первым из российских регионов вводит QR-коды в общественном транспорте. Действовать ограничения начнут с 22 ноября.

Первый регион вводит QR-коды в общественном транспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В общественный транспорт Татарстана нельзя будет попасть без QR-кода о вакцинации, перенесенном COVID или медицинских противопоказаниях к прививке. Предъявлять цифровой документ придется в городском, пригородном и муниципальном транспорте, в том числе в казанском метро. QR-коды также будут проверять при продаже билетов, передает «Коммерсант».

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Введение QR-кодов анонсировали в Татарстане еще 6 ноября. Тогда было заявлено, что коды нужны пассажирам старше 18 лет.

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