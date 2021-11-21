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Путин заявил, что прошел ревакцинацию

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Путин заявил, что прошел ревакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На встрече с замглавы центра Гамалеи Денисом Логуновым

глава государства рассказал, привился «Спутником Лайт».

«Сегодня по вашей рекомендации и по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинацией», — сказал Путин.

Он отметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.

«Что касается безболезненности, то я два часа назад сделал ее (прививку — прим. «Рамблер») и я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — отметил президент.

Также Путин сообщил, что готов испытать на себе назальную форму вакцины от COVID-19. Логунов, в свою очередь, отметил, что президент может принять участие в эксперименте.

Общество,Денис Логунов,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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