Путин заявил, что прошел ревакцинацию

Президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.
На встрече с замглавы центра Гамалеи Денисом Логуновым
глава государства рассказал, привился «Спутником Лайт».
«Сегодня по вашей рекомендации и по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку «Спутником Лайт». Это уже называется ревакцинацией», — сказал Путин.
Он отметил, что после ревакцинации чувствует себя хорошо.
«Что касается безболезненности, то я два часа назад сделал ее (прививку — прим. «Рамблер») и я ничего не чувствую. Нормальное состояние, все нормально», — отметил президент.
Также Путин сообщил, что готов испытать на себе назальную форму вакцины от COVID-19. Логунов, в свою очередь, отметил, что президент может принять участие в эксперименте.