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Рогозин ответил критикам фильма «Вызов» цитатой Сталина

Ювелина Бернст
54 минуты назад

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале ответил на критику фильма «Вызов», снятого в космосе, цитатой Иосифа Сталина.

Рогозин ответил критикам фильма «Вызов» цитатой Сталина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хорошая картина стоит нескольких дивизий», - привел Рогозин слова Сталина.

Он отметил, что Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия. А, например, российский царь Николай II недооценивал значение кинематографа.

«Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики, скорее, на стороне царя-батюшки», - сказал глава госкорпорации.

Он заявил, что «Роскосмос» продолжит сотрудничать с кинематографистами, «понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды», которая может показать, как добываются результаты в российской космонавтике.

Космическая драма «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Для проведения съемок в космосе 5 октября на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

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