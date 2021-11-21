Рогозин ответил критикам фильма «Вызов» цитатой Сталина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале ответил на критику фильма «Вызов», снятого в космосе, цитатой Иосифа Сталина.

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«Хорошая картина стоит нескольких дивизий», - привел Рогозин слова Сталина.

Он отметил, что Голливуд давно превратился в мощнейший инструмент пропагандистского воздействия. А, например, российский царь Николай II недооценивал значение кинематографа.

«Так что американские идеологи выбрали в этом споре, образно говоря, сторону товарища Сталина, а не царя Николая. А вот наши критики, скорее, на стороне царя-батюшки», - сказал глава госкорпорации.

Он заявил, что «Роскосмос» продолжит сотрудничать с кинематографистами, «понимая силу слова и мощь талантливой пропаганды», которая может показать, как добываются результаты в российской космонавтике.