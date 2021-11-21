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Сын Пескова пообещал «продолжить гонять» после гибели Губденского

Майк Габриелян
1 час назад

Семнадцатилетний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что «продолжит гонять» на автомобиле, несмотря на возможное ДТП. Так подросток отреагировал в соцсетях на сообщение о гибели в ДТП блогера Саида Губденского.

Сын Пескова пообещал «продолжить гонять» после гибели Губденского
Фото: InstagramInstagram

Соответствующий пост Мика Песков опубликовал в Instagram через несколько часов после аварии, в которой погиб Губденский.

В сообщении сын пресс-секретаря президента России использовал нецензурную лексику.

«Я могу сказать одно... я и все остальные кто был знаком с этим человеком продолжат гонять, но все же, я надеюсь что эта ситуация кого то все таки чему то научит», - написал Песков-младший (орфография сохранена).

Он отметил, что каждый раз обещает себе ездить по правилам, но через несколько дней продолжает гонки.

«Когда вижу аварию или разбивается кто-то из знакомых я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять но проходит ровно 2-3 дня и начинается опять то же самое. Это... как страшно когда погибает кто-то в ДТП», - добавил Мика.

Сын Дмитрия Песков родился 1 апреля 2004 года, сейчас ему 17 лет. Согласно российским ПДД, сдать на водительские права для легковых автомобилей можно с 17 лет, однако самостоятельно водить машину можно только с 18 лет.

Накануне в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека: автоблогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, в непогоду он не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу.

Незадолго до смерти блогер выложил в своем Instagram видео, на котором он едет наперегонки с другим автомобилем. За сутки до трагедии он показал своим подписчикам, как гоняет по Москве со скоростью 150 км/ч.

Общество,Дмитрий Песков,
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