Сын Пескова пообещал «продолжить гонять» после гибели Губденского

Семнадцатилетний сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщил, что «продолжит гонять» на автомобиле, несмотря на возможное ДТП. Так подросток отреагировал в соцсетях на сообщение о гибели в ДТП блогера Саида Губденского.

Фото: Instagram Instagram

Соответствующий пост Мика Песков опубликовал в Instagram через несколько часов после аварии, в которой погиб Губденский.

В сообщении сын пресс-секретаря президента России использовал нецензурную лексику.

«Я могу сказать одно... я и все остальные кто был знаком с этим человеком продолжат гонять, но все же, я надеюсь что эта ситуация кого то все таки чему то научит», - написал Песков-младший (орфография сохранена).

Он отметил, что каждый раз обещает себе ездить по правилам, но через несколько дней продолжает гонки.

«Когда вижу аварию или разбивается кто-то из знакомых я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять но проходит ровно 2-3 дня и начинается опять то же самое. Это... как страшно когда погибает кто-то в ДТП», - добавил Мика.

Сын Дмитрия Песков родился 1 апреля 2004 года, сейчас ему 17 лет. Согласно российским ПДД, сдать на водительские права для легковых автомобилей можно с 17 лет, однако самостоятельно водить машину можно только с 18 лет.

Накануне в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека: автоблогер Саид Губденский и его друг, президент Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов. По предварительным данным, на BMW Губденского была летняя резина, в непогоду он не справился с управлением, и машина вылетела на встречную полосу.