В России появятся новые основания для изъятия загранпаспортов

При смене персональных данных, утрате российского гражданства или выявлении недостоверных сведений загранпаспорта будут признавать недействительными. Это предполагает правительственный законопроект, который Госдума рассмотрела в первом чтении 17 ноября. До 1 декабря продлится сбор поправок к документу. В каких случаях у граждан могут изъять загранпаспорт — в материале «Парламентской газеты».

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Неопределённость как фактор коррупции

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Законопроект вносит поправки в закон о порядке выезда из России и въезда в неё. По сути, он вносит больше точности и определённости в нормы о применении заграничных паспортов.

Например, сейчас в законе такие документы обозначены термином «паспорт». При этом термина, обозначающего внутрироссийское удостоверение личности, там нет. А ведь граждане России могут выезжать по ним в некоторые страны, например в Белоруссию или Киргизию. Буквальное толкование слова «паспорт» могло привести к тому, что в ряде случаев недобросовестные чиновники признавали недействительными внутрироссийские документы, отмечено в пояснительной записке. Законопроект устраняет эти коллизии.

Но самое важное — в законе предлагается закрепить исчерпывающий список оснований для признания загранпаспортов недействительными. Отсутствие такого списка является серьёзным коррупциогенным фактором, сказал «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Например, должностные лица на пропускных пунктах могут злоупотреблять своим положением, пользуясь правовой неопределённостью, отметил он.

«Это особенно актуально для граждан, пересекающих границу со странами ближнего зарубежья, въезд в которые возможен по российскому внутреннему паспорту. Должностные лица могут вымогать взятку, манипулируя гражданином на предмет недействительности его паспорта», — пояснил он.

С другой стороны, добавил депутат, люди также могут совершать правонарушения, пользуясь недействительными документами. «С принятием закона эти разночтения будут устранены, в отношении любого паспорта будет чётко установлено: действителен он или нет», — заключил Анатолий Выборный.

Какие документы признают недействительными

Согласно законопроекту, заграничный паспорт будут признавать недействительными в случаях:

утраты документа; изменения Ф. И. О., пола, данных о дате и месте рождения (в этом случае документ станет недействительным через шесть месяцев); истечения срока действия загранпаспорта; смерти владельца; неполучения загранпаспорта в течение трёх лет с момента его оформления; утраты гражданства России (прекращения или отмены решения о его приобретении), а также установления факта отсутствия российского гражданства; установления факта оформления загранпаспорта по поддельным или недействительным документам и сведениям; обнаружения в загранпаспорте недостоверных сведений; установления факта непригодности документа.

«Недействительность паспорта будет устанавливаться по результатам проверки, проводимой государственными органами, выдавшими такие паспорта. Эти же органы, а также пограничные органы наделяются правом их изъятия», — сообщил замминистра МВД Игорь Зубов во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

За что изымают «загранники»

Действующее законодательство уже содержит ряд оснований, при которых у гражданина могут отобрать заграничный паспорт. Как правило, это связано с временным запретом на выезд из страны. К слову, законопроект фиксирует срок уведомления граждан о таком запрете: его должны прислать максимум на следующий день после принятия решения. Вместо уведомления можно ознакомить гражданина с решением под роспись.

С запретом на выезд сталкиваются призывники, а также все, кто имеет допуск к секретным данным и государственной тайне. С недавних пор сотрудникам ФСБ запрещено покидать Россию в течение пяти лет после увольнения. Но во всех этих случаях загранпаспорт не изымают, а передают на временное хранение в компетентные органы.

А вот непосредственно изымают загранпаспорта у подозреваемых, обвиняемых и осуждённых граждан, а также у тех, кто уклоняется от выплаты алиментов при сумме долга выше 10 тысяч рублей, либо других требований с суммой долга выше 30 тысяч рублей. Ещё вероятная ситуация, если у человека обнаружат два действительных загранпаспорта, то один из них заберут.

Законопроект добавляет новые поводы для изъятия загранпаспортов. Это случаи, когда выяснится факт оформления документа по подложным данным, утраты владельцем российского гражданства, а также признания документа непригодным или содержащим недостоверные данные.