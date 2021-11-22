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Российский регион накрыли сорокоградусные морозы

Lenta.ruиещё 17
43 минуты назад

В Якутском селе Батамай Кобяйского улуса столбики термометров опустились до минус 45 градусов. О сильных морозах, которые накрыли российский регион, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

45-градусные морозы ударили по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зарегистрированная температура — минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду», — говорится из сводки ведомства.

По информации республиканского управления гидрометеорологии, в Якутске зафиксирована температура минус 33-35 градусов.

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Из-за морозов под минус 50 десяти селах Усть-Алданского района Якутии школьников отправили на дистанционное обучение. Самая низкая температура зафиксирована в селе Кылайы — там столбики термометров опустились до минус 50 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что зимой в Якутии температура воздуха будет выше нормы на 5-7 градусов. Синоптик рассказал что зима будет умеренно снежной и немного мягче чем обычно.
Общество,Новости регионов,Евгений Тишковец,
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