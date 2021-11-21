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Повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре

Ювелина Бернст
36 минут назад

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев рассказал, как определить наличие в сыре пальмового масла, передает агентство «Прайм».

Повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нужно обратить внимание на маркировку. «Сыр» - это продукт из молока. «Сырный продукт» - это продукты, содержащие растительные жиры.

Матвеев также рекомендовал ориентироваться на цену: дорогие сыры практически не подделываются.

Визуально, тактильно и на вкус определить эту добавку очень сложно, сказал повар. Все же он назвал несколько «неоднозначных» методов такого определения. Например, если полутвердый сыр при нарезании ломается и крошится, то в него может быть добавлено пальмовое масло.

Также можно оставить кусочек сыра на некоторое время при комнатной температуре. Натуральный сыр засохнет, а на кусочке сыра с пальмовым маслом выступят капельки масла. Но, все это может проявляться и при нарушении технологии производства, отметил Матвеев.

Нутрициолог Мария Розанова ранее рассказала, что пальмовое масло добавляют в большинство видов колбас для замены сала.

Общество,Мария Розанова,Андрей Матвеев,
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