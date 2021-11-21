Повар рассказал, как определить наличие пальмового масла в сыре

Шеф-повар, член сообщества Chefs Team Russia Андрей Матвеев рассказал, как определить наличие в сыре пальмового масла, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Нужно обратить внимание на маркировку. «Сыр» - это продукт из молока. «Сырный продукт» - это продукты, содержащие растительные жиры.

Матвеев также рекомендовал ориентироваться на цену: дорогие сыры практически не подделываются.

Визуально, тактильно и на вкус определить эту добавку очень сложно, сказал повар. Все же он назвал несколько «неоднозначных» методов такого определения. Например, если полутвердый сыр при нарезании ломается и крошится, то в него может быть добавлено пальмовое масло.

Также можно оставить кусочек сыра на некоторое время при комнатной температуре. Натуральный сыр засохнет, а на кусочке сыра с пальмовым маслом выступят капельки масла. Но, все это может проявляться и при нарушении технологии производства, отметил Матвеев.